صباحك ومطرحك.. حقائق عن مستخدمى اليد اليسرى منها الابتكار

جدة - نرمين السيد - وأشارت سالى سعيد فى "صباحك ومطرحك" وفقا لدراسات أجريت مؤخرا على الذين يستخدمون اليد اليسرى فى الكتابة وفى فعل الأشياء، إلى تميز هؤلاء بالإبداع والابتكار فى الموسيقى والتصميمات الفنية. وأوضحت أن هؤلاء يعتمدون عن نصف المخ الأيمن المسؤول عن الإبداع والإدراك والعواطف بالإضافة إلى تفوقهم فى الرياضات المختلفة مثل كرة السلة وغيره. وقالت إن هؤلاء يتأثرون بالصوت العالى وأفلام الرعب، وأضافت أن النساء العسرى اليد يتمتعوا بدرجة عالية من الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية وخصوصا بعد الزواج.

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