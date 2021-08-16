إيلون ماسك: أول مجموعة من صاروخ ستارشيب ستكون جاهزة للطيران خلال أسابيع

جدة - نرمين السيد - ونقل موقع "جادجت 360" التقنى عن ماسك فى تغريدة على منصة التدوينات المصغرة "تويتر" إن المجموعة المدارية الأولى من المركبة الفضائية جاهزة للطيران فى غضون أسابيع قليلة، بانتظار الموافقة التنظيمية فقط".
ونجحت شركة "سبيس إكس" فى هبوط نموذجها الأولى SN15، وهى مركبة إطلاق ثقيلة قابلة لإعادة الاستخدام والتى يمكن أن تنقل رواد الفضاء وحمولات البضائع الكبيرة فى نهاية المطاف إلى القمر والمريخ.
من المقرر أن تبدأ رحلة ستارشيب المدارية فى نهاية العام الجارى، وكشف ماسك عن اعتزامه نقل رجل الأعمال الملياردير اليابانى يوساكو مايزاوا فى رحلة حول القمر فى فى عام 2023.
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