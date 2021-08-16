Galaxy A03s الجديد .. سعر رخيص ومزايا مدهشة

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "91mobiles" التقنى أن هاتف Galaxy A03s له شاشة من نوع IPS LCD، قياس 6.5 بوصة بجودة عرض HD+، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء، وقارئ بصمات الأصابع فى جانب الهاتف.
مزايا هاتف سامسونج Galaxy A03s
ولفت الموقع إلى أن هاتف سامسونج Galaxy A03s يمتلك معالج Helio G35 من إنتاج شركة ميديا تك، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعة 3 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجا بايت، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 11.
ويتمير Galaxy A03s، بكاميرا أساسية ثلاثية، الرئيسية منها تأتى بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة لتصوير ماكرو تأتى بدقة 2 ميجا بكسل، مع مستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للسيلفى بدقة 5 ميجابكسل.
ويحتوى Galaxy A03sعلى بطارية سعة 5000 مللى أمبير، بقوة شحن 18 واط من خلال منفذ من نوع Type-C، وبلوتوث Bluetooth 5.0، مع فتحة سماعة رأس قياس 3.5 ميلليمتر.
وعن سعر الهاتف الجديد فقد بلغ 174 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 2800 جنيه مصرى.
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