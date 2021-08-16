صباحك ومطرحك.. أغرب الوزارات فى العالم منها اليوجا

جدة - نرمين السيد - وأشارت سالى سعيد فى "صباحك ومطرحك" إلى وجود بعض الوزارات الغريبة فى دول العالم منها وزارة اليوجا، فى الهند منذ 2014، وتهتم بالترويج لليوجا والطب التقليدى الهندى.
وهناك أيضا وزارة الوحدة، ويعانى أكثر من 9 ملايين بريطانى من الوحدة والعزلة ما دفع الحكومة لإنشاء وزارة للوحدة تهتم بشؤونهم.
وقالت سالى إن هناك أيضا وزارة المواهب فى الإكوادور وتهدف إلى رعاية المواهب فى الدولة.
وأضافت: هناك وزارة السعادة المتواجدة فى إحدى البلاد الآسيوية "بوتان" والتى أعطت القناعة أولوية وطنية عام 1972، أنشأت المملكة فى جبال الهيمالايا وزارة للسعادة الوطنية واعتبرتها مؤشرا للسعادة وللتنمية الاقتصادية القائمة على مبادئ البوذية.
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