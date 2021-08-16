نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بـ الفنجرى وسيولة بقصر العينى

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه اليوم الإعلامية سالى سعيد، إلى أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى، فيما عدا محافظة الإسكندرية، التى ظهرت بها بعض الكثافات فى محافظة الإسكندرية عند محور أبو قير فى محطة سيدى جابر.

ولفت إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

وكشف أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، معلنا ظهور بعض الكثافات عند قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، لوجود بعض الأعمال منها الخصوص والمرج وما قبل نفق السلام وأعلى مناطق الكنيسة والمنيب للمتجه إلى محور الأوتوستراد.

كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.

وتشهد محافظة الجيزة زحاما عند محطة مترو الجامعة للقادم من مترو فيصل إلى مناطق الدقى، ويفضل سلوك منزل محور مراد أو محور الجامعة، بالإضافة إلى الزحام بمنزل محور صفط المتجه إلى شارع ثروت، ومنزل محور أحمد عرابى يعد بديل جيد.

وتابع: هناك زيادة للأحجام المرورية فى شارع الهرم المتجه إلى مطلع كوبرى الجيزة المعدنى، وأعلى كوبرى فيصل المتجه إلى مناطق القاهرة.

أما بالنسبة لمحافظة القاهرة ترتفع الكثافة المرورية فى أعلى كوبرى الفنجرى للقادمين من حدائق القبة إلى مناطق مدينة نصر لوجود مصادمة ولكن تم الانتهاء منها، كما يعد شارع مصر والسودان هو الأفضل، وحذر من سلوك كوبرى المطرية للقادم من الكابلات إلى حلمية الزيتون ومصر الجديدة ويفضل سلوك شارع المطرية ثم كوبرى سرايا القبة، بينما كوبرى السيدة عائشة للمتجه إلى القلعة ويفضل سلوك مناطق الملك الصالح ويعتبر شارع قصر العينى بديلًا جيدًا فى ذلك التوقيت.