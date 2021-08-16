يرجع تاريخه لآلاف السنين.. اكتشاف خنجر أثرى فى الهند

جدة - نرمين السيد - ذكرت ذلك صحيفة "تايمز أو إنديا" الهندية، مشيرة إلى أن الخنجر الأثرى تم العثور عليه أثناء إجراء حفائر تحت الأرض بولاية تاميل نادو، جنوبى الهند.

وبحسب "سبوتنيك"، عثر الأثريون عثروا أيضا على العديد من القطع الأثرية الأخرى، مشيرة إلى أنهم يعتقدون أنها تنتمى إلى حضارة كيلادى.

ونوهت الصحيفة إلى قول خبراء آثار، إن هذا الحنجر يعد الأول من نوعه، الذى يتم العثور عليه فى تلك المنطقة.

ويمتلك الخنجر مقبض خشبى طوله 6 سنتمترات، بينما يصل طوله إلى 40 سنتيمترا، بينما يصل عرضه إلى 5 سنتيمترات.