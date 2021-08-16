علماء يكتشفون حوتا نادرا غريب الشكل

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سكاى نيوز"، شاهد العلماء أثناء غوصهم فى أعماق البحار، سمكة حوت برتقالية براقة، وهى تنزلق فى الماء على عمق حوالى 6.660 قدما تحت مستوى سطح البحر.

ونشر معهد أبحاث الأحياء المائية بخليج مونتيرى، صورة للحوت النادر، إلى جانب تعليق جاء فيه: "مع كل عملية غوص فى أعماق البحار، نكتشف المزيد من الألغاز المرتبطة بهذه الأسماك".

ويؤكد العلماء أن العمق الذى تعيش فيه الحيتان، يحول دون وصول الضوء إليها، الأمر الذى يصعّب عليهم تفسير تلوّن هذه الأسماك بمثل هذا اللون والذى يساعد فى جعلها غير مرئية، حسبما نقلت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية.

وتعيش الحيتان فى أعماق البحار على مسافة تتراوح بين 4.920 و6.560 قدما تحت سطح البحر، إلا أن بعض التقارير العلمية تشير إلى إمكانية عيشها فى عمق 11.500 قدما.

ويعتقد العلماء أن الحيتان تهاجر لمسافة تصل إلى ألفى قدم تحت سطح البحر، لتتغذى مستفيدة من ضوء النجوم، وتتراجع إلى الأعماق مع اقتراب النهار.