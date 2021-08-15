سُرقت منذ ثلاثة عقود.. الشرطة السويسرية تُصادر لوحة تاريخية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة السويسرية، اليوم الأحد، أنها صادرت أخيراً فى مدينة زوريخ لوحة مهمة كانت قد سُرقت من قصر فى صربيا عام 1993، فى عملية ترافقت مع توقيف أشخاص عدة فى سويسرا وصربيا بفضل تعاون سلطات البلدين.





وبحسب "يورو نيوز"، قالت شرطة كانتون زوريخ فى بيان "فى منتصف الأسبوع، صادرت النيابة العامة فى زوريخ لوحة مسروقة من قصر صربى فى التسعينات خلال عمليات تفتيش فى مدينة زوريخ، هذه اللوحة تُعتبر ملكية ثقافية وطنية مهمة فى صربيا". وقد سُرِق العمل الذى يحمل عنوان "بلاغوفشتانسكى سابور" للرسام فلاهو بوكوفاتش من قصر تشيلاريفو (صربيا) عام 1993، وحصلت عملية المصادرة الأربعاء. وقالت شرطة زوريخ إنها أوقفت الأربعاء فى المدينة على خلفية القضية صربياً يبلغ 44 عاماً وشخصاً آخر فى سن 76 عاما يحمل الجنسيتين السويسرية والصربية. وباشر مكتب المدعى العام فى زوريخ بإجراءات جنائية ضد الرجلين، وأُطلق سراح الرجل البالغ 44 عاما الخميس من دون كشف الشرطة للأسباب. وأفادت وكالة "بيتا" للأنباء عن توقيف ثلاثة أشخاص فى صربيا يُشتبه فى تورطهم فى محاولة بيع اللوحة. والرسام فلاهو بوكوفاتش مولود فى 4 يوليو 1855 فى كافتات (فى كرواتيا الحالية والإمبراطورية النمساوية-المجرية حينها)، وتوفى فى براغ فى 23 أبريل 1922. وقد تنقل الفنان كثيراً خلال حياته وعاش فى أمريكا الشمالية وأوروبا. وهذه اللوحة التى عُثر عليها تمثل اجتماعا لوجهاء الصرب عُقد فى 2 أبريل 1862، وكان من المفترض أن يصدر الاجتماع، وهو نوع من البرلمان غير الرسمى، طلبا رسميا بالحكم الذاتى والمزيد من الحقوق للصرب فى الإمبراطورية النمساوية-المجرية.

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