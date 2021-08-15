«تيك توك» يطلق أدوات إشعارات محدودة جديدة خاصة بالمراهقين

جدة - نرمين السيد - وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جى إس إم آرينا" التقنى المتخصص، أن "تيك توك" سيطرح فى إشعاراته الجديدة الحد من استخدام عدد من الخدمات مساء لتقليل تفاعل الأطفال فى تلك الفترات.
وسيتوقف بموجب تلك الأدوات "تيك توك" عن إرسال إشعارات الدفع للمستخدمين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و15 عاما، بعد الساعة التاسعة مساء، وبعد الساعة العاشرة مساء للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 17 عاما.
وتسعى من خلال تلك السياسة "تيك توك" إلى الحد من ضغط التفاعل، بعد ساعة معينة لعدد من الفئات العمرية، والتى أظهرت بعض الأبحاث أنها أكثر عرضة للضغط الحديث للشبكات الاجتماعية من البالغين.
كما سيعمل تطبيق "تيك توك" على تشديد القيود على الرسال الخاصة فى المساء، لكل من تقل أعمارهم عن 16 عاما، ولتشغيلها سيتطلب تفعليها يدويا من الإعدادات لأولياء أمورهم.
ومن المقرر، أن يتم إطلاق تلك الخواص أولا فى هونغ كونغ، على أن يتم تعميمها على كل دول العالم فى وقت لاحق.
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