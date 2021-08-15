التصوير بالكاميرا الأمامية والخلفية بنفس الوقت.. مواصفات Honor X20 5G

جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتف "Honor X20 5G" بشاشة من نوع IPS LCD، قياس 6.67 بوصة، والتى تأتى بجودة عرض FHD+، وبدقة 1080X2408 بيكسل.

ويمتاز "Honor X20 5G" بحواف سفلية نحيفة، مع قارئ بصمة الأصابع مثبت على جانب الهاتف، وفقا لموقع "GSMArena".

ويتوفر بالهاتف كاميرا ثلاثية خلفية، تأتى الرئيسية منها بدقة 64 ميجابيكسل، مع كاميرا لتصوير العمق والتى تأتى بدقة 2 ميجابكسل مع خاصية EIS التى تدعم التسجيل على الوجهين، مما يسمح لك بتسجيل مقاطع الفيديو بالكاميرات الأمامية والخلفية فى وقت واحد، ومستشعر لتصوير ماكرو يأتى بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفى تأتى بدقة 16 ميجابيكسل.

ويحتوى الهاتف على بطارية بسعة 4300 ميللى أمبير، مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 66 وات، كما يتم اقترانه بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة تصل إلى 8 جيجا بايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعتى 128 و256 جيجا بايت.