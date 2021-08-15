عجوز يستعين بزراعة النباتات وتوزيعها على الجيران.. للتخلص من الوحدة

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جدة - نرمين السيد - ولجأ العجوز الذى يدعى روبن سالمون إلى نباتات الخزامى التى يزرعها فى حديقة منزله، كوسيلة للتخلص بالشعور بالوحدة بين جيرانه.
ولفت البريطانى إلى أن تلك الطريقة ستساعد الآخرين من الخروج من عزلتهم ، وفقا لما جاء فى صحيفة "مترو" البريطانية.
ويتجول روبن الذى يبلغ من العمر 90 عاما، يوميا لتوصيل زهور الخزامى لمنازل السكان القريبين، مستخدماً دراجة هوائية بثلاث عجلات، ما يضمن له تفقد جيرانه وتزويدهم بنصائح حول الحياة المجتمعية والصحية ومهارات البستانية، والقضاء على أي شيء قد يصيبه بالاكتئاب بسبب الوحدة.
يذكر أن الطبيب المتقاعد بدأ فى زراعة نباتات الخزامى منذ وفاة زوجته عام 2014، واستفاد من خبرة زراعية اكتسبها للمرة الأولى من جده فى عام 1937.
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