أجمل صور لـ العارضة الروسية كريستينا بيمينوفا

جدة - نرمين السيد - ولقبت كريستينا بـ "أجمل فتاة بالعالم"، وذلك ما طرحته مجلة المرأة اليومية، فقد عاشت فى فرنسا حتى عامها الأول ثم انتقلت إلى موسكو لتنضم لعالم الأزياء.

ودخلت مهنة عرض الأزياء فى الثالثة من عمرها، وذلك لأن والدتها تعمل في عرض الأزياء. واكتسبت كريستينا شعبية كبيرة بعد فترة وجيزة من بداية حياتها المهنية بسبب ملامحها الطفولية الفاتنة.

وشاركت فى العديد من عروض الأزياء لبعض الماركات العالمية منها روبرتو كافالى و‌فيندى، مجموعة بينيتون وغيره، بالإضافة إلى ذلك، فهى تحرص على مشاركة متابعيها عبر "إنستجرام" بأجمل إطلالاتها التى نالت بهم إعجاب محبيها.

ولدت عارضة الأزياء كريستينا بيمينوفا فى 27 ديسمبر 2005، فى موسكو بـ روسيا.