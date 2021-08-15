بسبب شكاوى المستخدمين.. تويتر يجرى تعديلات فى تصميماته

جدة - نرمين السيد - وكشف تويتر عن استعداده لإعادة ضبط التباين على أزراره، وذلك بعد شكوى المستخدمين من إصابتهم بإجهاد فى العين وصداع نصفى، بسبب التباين المرئى العالى فى ألوان الأزرار والروابط، بالإضافة إلى الخط الجديد الذى استخدمه "Chirp".

ومن بين التعديلات التى أجراها "تويتر" فى تصميمه هو تحويل لون زر المتابعة إلى أسود، وذلك عند عدم متابعة الحسابات.

ويستفيد فئة معينة من ذلك التباين العالى وهم الذين يعانون من ضعف فى الرؤية أو المصابين بعمى الألوان، لكنه قد يكون مؤلما للأشخاص الذين لديهم حساسية للألوان الزاهية أو الضوء.

يذكر أن موقع "تويتر" أعلن عن وقف عملية توثيق حسابات مستخدميه من جديد، والتى كان أعادها بعد غياب فى شهر مايو الماضى، وأوضح التطبيق أنه أوقف العملية لرغبته فى العمل على طلبات التوثيق، وكذلك عملية مراجعتها، التى تتيح للمستخدمين الحصول على علامة التوثيق الزرقاء.