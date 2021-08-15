صور- موضة حقائب اليد فى صيف 2021

جدة - نرمين السيد - وتختلف الموديلات الرائجة لحقائب اليد فى صيف 2021، منها الحقائب ذات يد معدنية التى لا تخلو خزانة فتاة منها ولكن يفضل عند ارتدائها تنسيق إكسسوارات معها كأقراط أو سلسلة من نفس لون يد الحقيبة.

وانتشرت مؤخرا الحقائب الصغيرة الحجم، ويزداد انتشارها على اختلاف أشكالها وألوانها، وتتناسب مع الإطلالات فى الخروجات الليلية والسهرات.

وتداول خلال هذا الصيف والربيع الحقائب ذات الألوان المبهجة منها ألوان الباستيل مثل الأصفر والوردي والأخضر على وجه الخصوص ويمكن تنسيقهم مع ملابس بألوان حيادية كالأسود والأبيض لتضفى لإطلالة مرتديتها عنصرا مميزا وتجعلها مختلفة.

أما بالنسبة للحقائب المنتفخة فهى ليس لها شكل محدد وثابت وعادة لا يكون لها يد أيضا حيث تحملينها بيدك أو تسندينها بذراعك وهى حقيبة خاصة بالمناسبات أو الخروجات التى لا تحتاجين فيها لحمل أغراض عدة.