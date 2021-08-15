فيسبوك تصدر خاصية جديدة عبر خدمة ماسنجر

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، بات يتسنى لمستخدمى خدمة الدردشة هذه فى شبكة التواصل الاجتماعى أن يختاروا تشفير مكالماتهم الهاتفية من البداية إلى النهاية، أى من جهاز إلى آخر، "ما يعنى أن أحدا لن يكون فى وسعه الإطلاع على هذه التبادلات، بما فى ذلك فيسبوك"، وفق ما جاء فى البيان الصادر عن المجموعة التى تتخذ كاليفورنيا مقرا لها.

وهى مثلا حال الاتصالات عبر "واتس آب" التى اشترتها "فيسبوك" إضافة إلى تطبيقات أخرى شهيرة، على غرار "زوم" و"سيغنل" و"فيس تايم" من "أبل".

وترفض حكومات كثيرة هذا التدبير الأمنى الإضافى، متحججة بذرائع مثل التصدى لاستغلال الأطفال فى مواد إباحية أو مكافحة الإرهاب، وهى ترغب فى أن تترك المجموعات "أبوابا مواربة" فى تطبيقاتها كى يتسنى للسلطات القضائية وضع اليد على رسائل وصور ضرورية للتحقيقات القضائية.

وكانت "أبل" قد كشفت الأسبوع الماضى، عن أدوات جديدة لرصد محاولات استغلال الأطفال عبر خدماتها، فى خطوة أثارت جدلا محموما، واعتبرت انحرافا عن السياسة الصارمة التى عهدت المجموعة الأمريكية على تطبيقها فى مجال الخصوصية.

وتسعى "فيسبوك" إلى منافسة جارتها فى "سيليكون فالى" فى مجال الخصوصية، لا سيما أن عملاق التواصل الاجتماعى بحاجة إلى استعادة ثقة المجتمع المدنى بعد سلسلة من الفضائح الخاصة بتسريب بيانات.