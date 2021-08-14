جدة - نرمين السيد - وتمتد الفرحة إلى لكل الأسر والعائلات فى قرية طوخ مزيد بالغربية، فحصاد العنب موسم ينتظره كل القرية والقرى المحيطة، حيث يخرج الجميع فى موسم الحصاد الجدة والأحفاد والأولاد والسيدات والرجال والأطفال لجمع العنب.
ويعد العنب مصدر دخل تعتمد عليه الأسر فى توسيع الرزق وتجهيز العرائس وإقامة حفلات الزفات بعد بيع المحصول.
وعلى الرغم من أسعار العنب فى السوق المرتفة والتى تتراواح بين 15 و 20 جنيهًا، إلا أنه يتم شراء الكيلو من الأرض بخمسة جنيهات.
ولا يقتصر العنب على البيع الطازج، ولكن تقوم الأسر أيضًا باستغلال العنب فى صناعة الزبيب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى موسم حصاده.. أسمر وطيب يا عنب بلدنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.