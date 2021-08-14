فى موسم حصاده.. أسمر وطيب يا عنب بلدنا

جدة - نرمين السيد - وتمتد الفرحة إلى لكل الأسر والعائلات فى قرية طوخ مزيد بالغربية، فحصاد العنب موسم ينتظره كل القرية والقرى المحيطة، حيث يخرج الجميع فى موسم الحصاد الجدة والأحفاد والأولاد والسيدات والرجال والأطفال لجمع العنب.

ويعد العنب مصدر دخل تعتمد عليه الأسر فى توسيع الرزق وتجهيز العرائس وإقامة حفلات الزفات بعد بيع المحصول.

وعلى الرغم من أسعار العنب فى السوق المرتفة والتى تتراواح بين 15 و 20 جنيهًا، إلا أنه يتم شراء الكيلو من الأرض بخمسة جنيهات.

ولا يقتصر العنب على البيع الطازج، ولكن تقوم الأسر أيضًا باستغلال العنب فى صناعة الزبيب.