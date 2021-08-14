فيديو.. حيوان الفظ يقود قاربا فى عرض البحر

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، يظهر مقطع فيديو أحد أفراد عائلة الفظ البرمائى وهو يصعد على متن قارب ويتمايل عليه يمينا ويسارا وهو يوجه دفة القيادة. الفظ يعتبر أكبر حيوان فى مجموعة الثدييات البحرية (الفقميات) التى يطلق عليها زعنفيات الأقدام، والتى تتميز بقدرتها على الحياة فى البحر وخارجه.

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