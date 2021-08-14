لاصقة تعالج الصلع فى أقل من شهر

جدة - نرمين السيد - فى إطار الدراسات المتعلقة بعلاج الصلع الوراثى (AGA)، قدم باحثون صينيون اقتراحا يتمثل باستخدام لصقة قابلة للذوبان مع إبر مجهرية تنقل جسيمات نانوية من أكسيد السيريوم إلى عمق الجلد.





وفى تفاصيل الدراسات التى أجريت، أوضح الباحثون لمجلة "ACS Nano" أن الصلع الوراثى منتشر بشكل كبير فى المجتمع الحالى ولكنه يفتقر إلى العلاجات الفعالة".

وأضافوا بحسب "روسيا اليوم" : "يعد عدم انتظام مكانة بصيلات الشعر الناجم عن أنواع الأكسجين التفاعلية المفرطة (ROS) وعدم كفاية الأوعية الدموية فى البيئة الدقيقة المحيطة بالجريب السبب الرئيسى للصلع الوراثى..هنا، قمنا بتصميم رقعة إبر دقيقة متكاملة من سيريا (CeNZ) يمكن أن تخفف من الإجهاد التأكسدى وتعزز تكوين الأوعية فى وقت واحد لإعادة تشكيل البيئة الدقيقة المحيطة بالجراب لعلاج هذا الصلع".

وتابعوا فى تقريرهم: "على أساس القوة الميكانيكية الممتازة لـ"Ce-MNs"، يمكن توصيل "CeNZs" المغلفة بأنشطة تحاكى الكاتلاز والأكسيد الفائق بكفاءة فى الجلد لإزالة "ROS" المفرطة".

وأشاروا إلى أنه "علاوة على ذلك، فإن التحفيز الميكانيكى الناجم عن إدارة MNs يمكن أن يعيد تشكيل الأوعية الدموية الدقيقة فى منطقة الصلع، مقارنة بالمينوكسيديل، وهو دواء سريرى يستخدم على نطاق واسع لعلاج الصلع الوراثي، وأظهرت "Ce-MNs" تجديدا سريعا للشعر فى نموذج فأر "AGA" بتردد أقل دون إحداث تلف جلدى كبير، وبالتالى ، تظهر رقعة "MNs" الآمنة والمحيطة بالجريب لتشكيل البيئة المكروية إمكانات كبيرة لعلاج الصلع الوراثي".

وبحسب الباحثين، استغرق نمو الشعر بالكامل لدى الفئران 28 يوما، وبدأت النتائج تظهر فى الأسبوع الثانى، حيث عادت البصيلات إلى النمو.

فى حين أن العلماء سيقومون باختبار تجربتهم الناجحة على البشر ولكن بجرعات أعلى من تلك المجربة على الفئران.

تجدر الإشارة إلى أن الصلع يسمى فى عالم الطب بـ" الثعلبة الأندروجينية"، وهو يرقق الشعر فى منطقة الرأس ويعد مشكلة نمطية لكل من الرجال والنساء، لكنه أكثر شيوعا عند الرجال.