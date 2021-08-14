شاومى تطور روبوتا بقدرات خيالية

جدة - نرمين السيد - وحسب سبوتنيك، فإن الروبوت، نسخة تجريبية تحتوى على إمكانيات غير مسبوقة، استوحت تصميمه من المخلوقات الحية.

ويزن الكلب الآلى 3 كيلوجرامات، وهو قادر على التحرك بسرعة 3 أمتار فى الثانية، ومجهز بأجهزة استشعار وكاميرات تسمح له بالتحرك فى وضع شبه مستقل.

وقالت "شاومى"، إن الروبوت الآلى ذكى بما يكفى لأداء بعض الحركات مثل القفز والجرى والشقلبة والالتفاف والانعطاف يمينا ويسارا، ويمكنه التحرك بسرعة عالية ومهارة فائقة والركض بسرعة من 3.2 ميل فى الثانية.

وأكدت الشركة أنها ستطلق 1.000 وحدة مبدئيا من "CyberDog" للمطورين وعشاق منتجات الشركة، وتأمل عملاقة التقنية الصينية أن يتمكن المستخدمون الأوائل من دفع تطوير وإمكانات الروبوتات الرباعية.