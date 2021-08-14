أطباء يكتشفون خنفساء حية داخل أمعاء رجل خلال إجراء عملية

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "أوديتى سنترال"، يبلغ المريض من العمر 59 عامًا، وما أثار حيرة الأطباء هو أن الخنفساء ما زالت حية، إذ رجحوا أنها دخلت من فم الرجل خلال نومه.

وأوضح الأطباء أنه من أجل الكشف عن أكبر قدر ممكن من المعلومات خلال التنظير، يجب أن يكون القولون فارغاً ونظيفاً قدر الإمكان، وهذا يتضمن الامتناع عن تناول الطعام وإفراغ الأمعاء.

وكان الأطباء قد أعطوا المريض مزيجاً يحتوى على البولى ايثيلين جلايكول، وهو ملين تناضحى غالباً ما يستخدم لعلاج الإمساك، والذى يرجح الأطباء الآن أن يكون قد سرع من رحلة الدعسوقة عبر الجهاز الهضمى للرجل، ووصولها بأمان على طول الطريق إلى القولون.

وبحسب الموقع، فإنها ليست المرة الأولى التى يكتشف فيها الأطباء حشرات داخل قولون المرضى، فقد شارك أحد الأطباء فى بريطانيا، ويدعى كيث سياو، حالات عدة على موقع "تويتر"، حيث اكتشف صراصير أثناء تنظير القولون، وهو ما يبدو أكثر ازعاجاً من وجود الخنفساء الملونة.