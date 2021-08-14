ريديت تطلق خدمة فيديوهات شبيهة بتطبيق تيك توك

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "تك كرانش" التقنى، اليوم السبت، أن تلك الخدمة أصبحت متاحة بالفعل لمستخدمى نظام تشغيل "ios" الخاص بهواتف "آيفون".
وتتطلع منصات التواصل الاجتماعى مثل Instagram's Reels و Snapchat's Spotlight، إلى تحقيق ازدهار مشابه لتطبيق "تك توك" ما دفع منصة Reddit، وهو منتدى قائم على المناقشة، بجعل الفيديو القصير أكثر وضوحًا على تطبيق iOS الخاص به.
ووفقًا لـ Reddit ، يجب أن يكون لدى معظم مستخدمى iOS زرًا فى تطبيقهم مباشرة على يمين شريط البحث - عند النقر عليه، سيعرض مجموعة من مقاطع الفيديو فى تكوين يشبه "تك توك".
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