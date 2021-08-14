مسن صربى ينعزل فى كهف لمدة 20 عاما: هنا لا أحد يزعجنى

جدة - نرمين السيد - وانفصل "بيانتا بتروفيتش" البالغ من العمر 70 عامًا عن المجتمع منذ 20 عامًا، وخرج منذ أيام، وذلك لتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد، إذ يرى أنه وبرغم عزلته سيصل إليه الفيروس.

وبحسب صحيفة "ديلى ستار" البريطانية، يعيش المسن الصربى فى كهف على قمة جبال ستارا بلانينا ، وتقاعد إلى التلال قبل عقدين من الزمن لتجنب الآخرين.

وفى تعليقه على سبب الانفصال قال بانتا: "لم أكن حرا فى المدينة.. هناك دائمًا شخص ما فى طريقك، إما أن تتجادل مع زوجتك أو جيرانك أو الشرطة، هنا لا أحد يزعجنى".

وتابع: "كورونا لا يختار، سيأتى هنا إلى كهفى أيضًا أريد أن أحصل على الجرعات الثلاث، بما فى ذلك الجرعة الإضافية، أحث كل مواطن على التطعيم".