سامسونج تطرح هاتفها الرائد Galaxy S21 FE 5G خلال أيام

جدة - نرمين السيد - وجاء هاتف سامسونج Galaxy S21 FE 5G، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، ودقة 1080 بكسل، ومعدل تحديث للشاشة يبلغ 120 هرتز فى الثانية، مع معدل مقاومة للمياة والغبار.
وسيقدم هاتف Galaxy S21 FE 5G، كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 + 12 + 8 ميجابكسل على التوالى، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفى والتى ستأتى بدقة 32 ميجابكسل.
ومن المتوقع أن يعمل هاتف سامسونج المرتقب Galaxy S21 FE 5G، بمعالج قوى إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 888، والذى سيأتى مقترناً بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ستكون قابلة للتوسعة عبر بطاقة التخزين الخارجية MicroSD.
وسيحتوى هاتف Galaxy S21 FE 5G من سامسونج، بطارية بقوة 4370 مللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 45 واط، وكما سيعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11.
وسيتوفر هاتف Galaxy S21 FE 5G بسعر أرخص من سابقه هاتف Galaxy S20 FE حيث جاء بسعر 1.000 دولار أمريكى.
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