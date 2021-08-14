لصوص يقتحمون قصر أمير قطر قرب مدينة كان الفرنسية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ"فرانس برس"، قال مصدر قريب من الملف، إن الشيخ تميم بن حمد لم يكن موجودًا عندما اقتحم أربعة أشخاص منزله فى موان-سارتو، ليلة الجمعة، ما يؤكد الأنباء التى بثتها إذاعة "آر تى إل".

وأضاف المصدر أن السرقة تمت بلا عنف، موضحًا أن اللصوص "لم يضعوا مسدسًا على رؤوس الأشخاص الذين كانوا موجودين فى القصر"، لكن هؤلاء الأشخاص "خضعوا لأوامر (اللصوص) عندما رأوا السلاح".

وأوضح أن اللصوص سرقوا "قطعاً ثمينة خصوصًا ساعات يد"، لافتًا إلى أن الشيخ تميم لم يكن موجودًا عند وقوع الحادثة، لكن عددًا من أفراد عائلته كانوا فى المنزل.

وفتح عدد من هيئات إنفاذ القانون فى مدن جراس ونيس ومرسيليا تحقيقاً حول الواقعة، حيث تمتلك العائلة القطرية الحاكمة هذا القصر منذ تسعينات القرن الماضى، والذى يمتد على مساحة 30 هكتارًا فى موانس سارتو.