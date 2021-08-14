ولادة غوريلا نادرة في حديقة للحيوانات بالكونغو

جدة - نرمين السيد - وقالت الحديقة على حسابها الرسمى فى "فيسبوك": "يسعدنا أن نعلن وضع أنثى الغوريلا موينجا صغيرها". وأضافت: "كان الحراس هناك وتمكنوا من توثيق هذه اللحظة يوم السبت 7 أغسطس 2021. بدت سعيدة بعرض صغيرها. الأم ومولودها بصحة جيدة". وقال الناطق باسم الحديقة هوبرت مولونغوى إن الولادة "بادرة أمل".

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