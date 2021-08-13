فيديو.. معمرة تدخل موسوعة جينيس بتحطيمها رقما فى رفع الأثقال

جدة - نرمين السيد - حصلت سيدة معمرة تدعى، إديث مورواى ترينا، بعد احتفالها الأحد الماضى بعيد ميلادها الـ100، على لقب أكبر رافعة أثقال تنافسية فى العالم، ودخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية.





ونقلت وكالة سبوتنيك عن صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن إديث، فى سبتمبر2019، حطمت الرقم القياسى لأكبر رافعة أثقال بحملها ما يزيد عن 150 رطلا وهى فى عمر 98 عاما، وتم تسجيل إنجازها الملهم فى الإصدار الـ2022 من كتاب "غينيس للأرقام القياسية"، الذى سيصدر الشهر المقبل.

وإديث مورواى ترينا مولودة فى حى برونكس بمدينة نيويورك الأمريكية، لأم أيرلندية وأب من لاتفيا.

وقالت موسوعة "جينيس" فى بيان عنها: "مع رفعها الأثقال لأعلى من 40 إلى 150 رطلا، تحطم إديث دائرة رفع الأثقال التنافسية، وتبهر المشاهدين والقضاة على حد سواء برفعاتها الرشيقة".

وتوقفت إديث مورواى ترينا عن رفع الأثقال بسبب وباء كورونا، إلا أنها عادت الآن إلى صالة الألعاب الرياضية 3 مرات فى الأسبوع مع مدربها، وتستعد لخوض مسابقة أخرى فى شهر نوفمبر المقبل.

وعن سبب قدرتها على حمل تلك الأثقال، أكدت إديث أنها "مزعجة بعض الشىء" عندما يخبرها أحد أنها لا تستطيع فعل شىء، إذ أنها تظل مصرة حتى تثبت عكس ذلك، فضلا عن تمتعها بليونة لكونها مدربة رقص سابقة.