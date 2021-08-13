اكتشاف نوع جديد من القردة فى البرازيل

جدة - نرمين السيد - وسمى النوع المكتشف لأول مرة بـ"مارموسيت شنايدرى" (Mico schneideri)، تيمنا باسم الأستاذ هوراسيو شنايدرى، وهو رائد ومساهم رئيسى فى أبحاث تنوع وتطور القرود. وتوصل إلى هذا الاكتشاف فريق من الباحثين بقيادة رودريجو كوستا أراوجو، وهو حاليا باحث مشارك فى المؤسسة البحثية البرازيلية Museu Paraense Emílio Goeldi. وتعد قرود الأمازون من جنس "مارموسيت"، أو كما تعرف أيضا باسم "قرود القشة"، من بين المجموعات الأكثر تنوعا من القرود ولا توجد إلا فى الغابات المهددة بـ"قوس إزالة الغابات"، وهى المنطقة التى تمثل نصف التغير العالمى فى استخدام الأراضى فى الثلاثين عاما الماضية.

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