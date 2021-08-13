فيديو.. تجربة على الهواء لـ أول ممرضة روبوت فى مصر

جدة - نرمين السيد - وتواصل أحد المهندسين مع الروبوت، ليرد الربوت: "أهلا بك، لسلامتك ارتدى الكمامة"، وسألها المهندس قائلا: "عرفينا بنفسك"، ليرد الروبوت: "أنا الممرضة الروبوت شمس، صناعتى مصرية صنعت فى كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، للخدمة فى مستشفى عين شمس التخصصى".

كما سأل المهندس الروبوت قائلا: "عندك كام سنة يا شمس؟"، ليرد الروبوت: "عندى 10 شهور واتعلمت أمشى من شهر، وبتكلم عربى مصر وومكن أتعلم أى لغة".

وطلب المهندس من الروبوت توصيل دواء لأحد الغرف وتعقيم الممر، وهو ما نفذه الروبوت باحترافية شديدة.