جدة - نرمين السيد - وقالت آنا لابوشكينا، رئيسة الخدمة الصحفية فى وزارة النقل فى موسكو، بحسب ما نقلته قناة "موسكفا 24": "مترو موسكو هو رقم واحد من حيث عدد طرق الدفع بالمترو فى العالم، وبفضل ذلك تمكنا فى السنوات الأخيرة من تقليل قوائم الانتظار عدة مرات. نواصل التطور فى هذا الاتجاه ونستعد الآن لإطلاق نظام "Face Pay"، والذى يتم اختباره الآن".
ووفقا لها، تم بالفعل اختبار الخدمة بين موظفى مترو موسكو. وبمساعدتها، يمر أكثر من 60 ألف موظف عبر المترو.
وأضافت: "تجرى الاختبارات الآن فقط على خط "فيليفسكايا"، ويشارك فيه أكثر من ألف مسافر. فى المستقبل القريب، سنتمكن من توسيع نطاق هذه الخدمة إلى خطوط أخرى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- موسكو تختبر نظاما لدفع أجرة المترو بمجرد النظر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.