فيديو- موسكو تختبر نظاما لدفع أجرة المترو بمجرد النظر

جدة - نرمين السيد - وقالت آنا لابوشكينا، رئيسة الخدمة الصحفية فى وزارة النقل فى موسكو، بحسب ما نقلته قناة "موسكفا 24": "مترو موسكو هو رقم واحد من حيث عدد طرق الدفع بالمترو فى العالم، وبفضل ذلك تمكنا فى السنوات الأخيرة من تقليل قوائم الانتظار عدة مرات. نواصل التطور فى هذا الاتجاه ونستعد الآن لإطلاق نظام "Face Pay"، والذى يتم اختباره الآن".

ووفقا لها، تم بالفعل اختبار الخدمة بين موظفى مترو موسكو. وبمساعدتها، يمر أكثر من 60 ألف موظف عبر المترو.

وأضافت: "تجرى الاختبارات الآن فقط على خط "فيليفسكايا"، ويشارك فيه أكثر من ألف مسافر. فى المستقبل القريب، سنتمكن من توسيع نطاق هذه الخدمة إلى خطوط أخرى".