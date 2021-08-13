فيديو- مخبأة ضمن قوالب جبنة.. ضبط كميات كبيرة من المخدرات فى سوريا

جدة - نرمين السيد - وقالت الداخلية السورية، فى فيديو لها نشرته فضائية سكاى نيوز، إن السلطات ضبطت أكثر من 225 ألف حبة "كبتاجون"، وتم إلقاء القبض على رجل وامرأة.
وتعتبر المادة الرئيسية التى تدخل فى صناعة الكبتاجون هى مادة الكافيين ونشاء الذرة وأسيد الفوميت، التى يتم إدخالها إلى لبنان من سوريا عبر معابر غير شرعية.
ويصنّف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، الكبتاجون، على أنّه "أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة"، وعادة هو مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.
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