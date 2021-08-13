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فيديو- مخبأة ضمن قوالب جبنة.. ضبط كميات كبيرة من المخدرات فى سوريا

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فهمى غالى 2021-08-13 19:13 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وقالت الداخلية السورية، فى فيديو لها نشرته فضائية سكاى نيوز، إن السلطات ضبطت أكثر من 225 ألف حبة "كبتاجون"، وتم إلقاء القبض على رجل وامرأة.

وتعتبر المادة الرئيسية التى تدخل فى صناعة الكبتاجون هى مادة الكافيين ونشاء الذرة وأسيد الفوميت، التى يتم إدخالها إلى لبنان من سوريا عبر معابر غير شرعية.

ويصنّف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، الكبتاجون، على أنّه "أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة"، وعادة هو مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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