فيديو.. شوارع فى روسيا تتحول إلى أنهار بسبب الفيضانات

جدة - نرمين السيد - وأظهر فيديو، عرضته وكالة "سبوتنيك" غرق عدد من الشوارع فى شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنادار بسبب مياه الأمطار التى حولت بعض الطرق إلى أنهار. وضربت الأمطار الغزيرة شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنادار، ومناطق كيرتش وأنابا ونوفوروسيسك وإيسكى وتمريوك وسلافيانسكى.

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