جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن "سبيس إكس" ستطلق القمر "فالكون 9"، فى عام 2022، مع شركة "جى إى سى" الكندية الناشئة، من أجل إطلاق منصة الإعلانات من الفضاء.
وقال صامويل رايد، الرئيس التنفيذى والمؤسس المشارك لشركة "جى إى سى" إن القمر الصناعى سيمكن من خلاله للشركات والأشخاص عرض إعلاناتهم على السماء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى 2022.. قمر صناعى لعرض الإعلانات فى السماء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.