فى 2022.. قمر صناعى لعرض الإعلانات فى السماء 

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن "سبيس إكس" ستطلق القمر "فالكون 9"، فى عام 2022، مع شركة "جى إى سى" الكندية الناشئة، من أجل إطلاق منصة الإعلانات من الفضاء.

وقال صامويل رايد، الرئيس التنفيذى والمؤسس المشارك لشركة "جى إى سى" إن القمر الصناعى سيمكن من خلاله للشركات والأشخاص عرض إعلاناتهم على السماء.