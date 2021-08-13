صورة- باربى تحتفل بملك الروك إلفيس بريسلى

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جدة - نرمين السيد - وظهرت الدمية بملابس بريسلى المميزة بصورة النسر الأمريكى فى الظهر وبتطريز ووشاح أحمر، وارتدى بريسلى هذا الزى فى العديد من حفلاته.
ألفيس بريسلى، جذب الكثير من الجمهور خاصة من فئة الشباب، وصار واحدًا من أبرز نجوم عالم الغناء فى الولايات المتحدة الأمريكية.
ويعتبر إلفيس بريسلى هو المغنى صاحب حجم المبيعات الأكبر على الإطلاق فى جميع أنحاء العالم، وتجاوز حجم مبيعات أغانيه 500 مليون نسخة.
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