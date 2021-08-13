صور- أحدث ظهور لـ جورجينا طواف فى الساحل الشمالى 

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جدة - نرمين السيد - وظهرت فى الصور بإطلالة ساحرة أظهرت أنوثتها وجمالها، وعلقت عليها قائلة: "الليلة الماضية من افتتاح أول مارينا دولية ونادى لليخوت بالساحل الشمالى".
جورجينا، راقصة باليه مصرية شابة فى العشرينيات من عمرها، تعمل كموديل ولها مشاركات فى تجارب إعلانية، ودخلت عالم التمثيل عام 2019 من خلال مسلسل "الزوجة 18" مع الفنان حسن الرداد، وقدمت شخصية "أمانى" فى مسلسل "حواديت الشانزلزيه"، وظهرت فى مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا رمضان 2020.
وتألقت جورجينا طواف مؤخرًا بجلسة تصوير من أمام أهرامات الجيزة، ترويجًا للسياحة المصرية.
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