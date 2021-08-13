بالأصفر والجينز.. نور اللبنانية: الألوان تؤثر على مزاج الناس

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جدة - نرمين السيد - وظهرت نور، فى الصورة بإطلالة مميزة بعدما ارتدت قميصًا أنيقًا باللون الأصفر وبنطلون جينز أزرق، وعلقت على الصورة: "أنا مؤمنة أن اللون يؤثر على مزاج الناس".
الصورة نالت استحسان عدد كبير من جمهورها والذين أشادوا بجمالها وجاذبيتها الشديدة، وحيث تقضى نور حاليًا عطلتها الصيفية بإحدى المدن الساحلية فى مصر.
يذكر أن آخر أعمال نور اللبنانية كان مسلسل "ضل راجل" والذى عرض فى رمضان الماضى 2021، بالاشتراك مع النجمين ياسر جلال ونرمين الفقى ونخبة أخرى من النجوم.
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