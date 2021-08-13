أمريكى يقتل طفليه ببندقية صيد أسماك

جدة - نرمين السيد - ونلقت الإمارات اليوم، عن السى إن إن، أن الأب يدعى ماثيو تايلور كولمان، ويبلغ من العمر 40 عامًا، ويعمل، مدرب ركوب الأمواج، ويقيم فى سانتا باربرا فى كاليفورنيا.
واعترف المدرب بقتل ابنه البالغ من العمر عامين وابنته البالغة من العمر 10 أشهر فى المكسيك، قائلا لمكتب التحقيقات الفيدرالى إنه اندفع إلى القتل بعد «تنويره» من خلال QAnon ونظريات التآمر.
وقال للسلطات إنه «تلقى رؤى وعلامات تكشف أن زوجته تحمل حمضا نوويا لحيوان، ونقلته إلى طفليهما»، وتابع: "أنقذت العالم من وحوش".
ووثقت كاميرات المراقبة الحادث البشع، وذلك بعدما أن تقدمت زوجته ببلاغ للسلطات بفقد طفليها، حيث ثبت أن الأب تخلص منهما ببندقية صيد أسماك.
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