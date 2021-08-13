بريتنى سبيرز تنتصر على والدها 

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جدة - نرمين السيد - ورفعت النجمة بريتنى سبيرز، البالغة 39 عاما، فى وقت سابق دعوى قضائية ضد والدها لسحب وصايته عنها منذ عام 2008، والتى وصفتها المغنية الشهيرة بـ"الوصاية المجحفة".
وكان والد بريتنى يتحكم بالكامل بحكم هذه الوصاية فى موارد ابنته المالية منذ 2008 عندما أثار الوضع النفسى لابنته القلق بعدما سقطت سقوطا مدويا حظى بتغطية إعلامية واسعة.
ونقلت عدة وكالات عن ماثيو روزينجات محامى نجمة البوب بريتنى سبيرز، قائلًا: "نحن سعداء بإقرار السيد سبيرز ومحاميه اليوم أمام المحكمة بأنه يجب إبعاده عن ذلك الدور".
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