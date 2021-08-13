ناسا: احتمالية ارتطام الكويكب بينو بالأرض ضعيفة 

جدة - نرمين السيد - وكشفت "ناسا" بأن هذا الكويكب الذى تم اكتشافه عام 1999 ويبلغ قطره 500 متر، يعد مصدر خطر على الأرض.
وأكد العلماء فى وكالة الفضاء الأمريكية أنه بحلول عام 2300، لا يتخطى احتمال اصطدام الكويكب بالأرض نسبة 0,057 %.
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