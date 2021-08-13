صورة- مريم أوزرلى تتخلى عن أنوثتها احتفالا بعيد ميلادها الـ38 

جدة - نرمين السيد - وظهرت أوزرلى، فى الصورة بـإطلالة كلاسيكية صادمة لجمهورها بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ38، حيث ظهرت بـ"شارب" وبدلة رجالى وهى تحمل كأس وتدخن السجائر، وعلقت على الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد مريم".

يأتى هذا ظهرت بعدما ظهرت أوزرلى، منذ أيام قليلة، ببدلة كلاسيكية مكشوفة الصدر، وبشعر مجعدة، وحصدت الصورة نسبة كبيرة من التعليقات والإعجاب من متابعيها.

يذكر أن مريم أوزرلى، من مواليد ألمانيا عام 1983، وحققت نجاحا كبيرا فى الوطن العربى بدورها فى المسلسل التركى "القرن العظيم"، والمعروف باسم "حريم السلطان"، وجسدت فيه دور "السلطانة هيام" زوجة السلطان سليمان القانونى.