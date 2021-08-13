بسبب دلتا كورونا .. فيسبوك تتراجع عن قرار بشأن موظفيها

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، قالت الشركة، إن لديها تخوفا من انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا المستجد، دفعها لاتخاذ هذا القرار.
وأضافت "فيسبوك" أن قرارها بشأن عودة الموظفين إلى المكاتب سيتم تحديده استنادًا إلى البيانات دون أدنى اعتماد على المواعيد.
وأفادت الشركة بأنها لا تستبعد أن يظل موظفوها ممن هم خارج الولايات المتحدة، يعملون من منازلهم.
جدير بالذكر، أن شركة فيسبوك كانت تخطط لعودة الموظفين إلى المكاتب فى أكتوبر من العام الجارى 2021.
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