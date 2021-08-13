فيديو وصور .. أسد مقيد يثير الذعر فى مدينة الرياض السعودية

جدة - نرمين السيد - وحسب بيان القوات الخاصة للأمن البيئى فى السعودية، تم التعامل مع البلاغ لتحييد خطره عن سكان الحى بمشاركة الدوريات الأمنية، والتنسيق مع المركز الوطنى لتنمية الحياة الفطرية لنقله إلى مركز الإيواء.

وأضاف البيان أن "العمل جار لمعرفة من قام بذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

وأكد البيان أن الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالإنقراض بما فى ذلك إقتناؤها، يعد من المحظورات التى نص عليها نظام البيئة التى تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وناشد البيان المواطنين بالإبلاغ عن أى حالات استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو عرض أو اقتناء أى كائنات فطرية أو إكثارها على الرقم 911 بمنطقتى مكة المكرمة والرياض، و999 فى جميع مناطق المملكة.