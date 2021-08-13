أكد أنهما ورثا جينات ثعبان من زوجته.. أب يطلق النار على طفليه

جدة - نرمين السيد - واعترف ماثيو تايلور، البالغ من العمر 40 عاما، حسب موقع "ديلى ستار" البريطانية، أنه قتل طفليه الصغيرين بمسدس صيد خاص به لأنه مؤمن بـ "نظرية المؤامرة الكونية" ويعتقد ان طفليه سيرثان الحمض النووى لفصيلة الثعابين، والتى ورثاها من أمهما وسيكبران ليصبحا وحشين مفترسين، بحسب اعتقاده.

وكانت زوجة ماثيو أبلغت السلطات عن اختفائه بعد أن غادر المنزل مصطحبا معه ابنتهما البالغة من العمر 10 أشهر فقط، وابنهما البالغ من العمر عامين، مستقلا السيارة دون إخبارها عن وجهته أو موعد عودته بالأطفال.

وألقت الشرطة القبض على الأب على الحدود المكسيكية بعد أن تأكدوا من إطلاقه النار على طفليه من مسدسه داخل مقعد السيارة.

وقال مسؤول فى مكتب التحقيقات الفدرالية إن دورية الجمارك والحدود ألقت القبض على ماثيو عندما حاول العودة إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية بمفرده بعد يومين من عثور الشرطة المكسيكية على جثتى الطفلين والتأكد من مطابقتهما للمواصفات المعلن عنها من قبل الأم.

ووفقا للمحققين الأب مقتنع بنظرية مؤامرة تؤمن بالخرافات أشاعها البعض أثناء فترة تولى دونالد ترامب حكم أمريكا، وأصبح يؤمن بها الكثيرون فى وقتنا الحالى، ولم يجد الأب صعوبة فى الاعتراف بقتله طفليه لأنه يعتقد أنهما سوف يكبران ويسببان الأذى للناس والمجتمع لذلك وجب عليه قتلهما.