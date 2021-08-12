مميزات جديدة لخدمة الاجتماعات Google Meet

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى، أن الخواص الجديدة تتضمن إمكانية تعيين أكثر من 25 شخصا كمضيفين للاجتماعات، وهو ما يمكنهم من الوصول إلى أدوات تحكم المضيف.
وأوضح الموقع أن أدوات تحكم المضيف يستطيع من خلالها المستخدم تحديد الأشخاص الذين يمكنهم مشاركة شاشتهم وإرسال رسائل الدردشة، بالإضافة إلى ميزة كتم صوت جميع المشاركين بنقرة واحدة، وإنهاء الاجتماع، وكما تضيف جوجل أدوات تحكم أخرى فى من يمكنه الدخول إلى الاجتماع.
وأشار الموقع إلى أن تحديثات جوجل الجديدة ستسرى فى السادس عشر من شهر أغسطس الجارى، على مستخدمى الويب ونظام تشغيل أندرويد، وفى الثلاثين من الشهر نفسه لمستخدمى نظام تشغيل "آى أو إس".
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