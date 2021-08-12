تسبب الإجهاد التأكسدى.. تحذير جديد من السجائر الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - وسلطت دراسة حديثة الضوء على الآثار التى يتركها تدخين السيجارة الإلكترونية لمرة واحدة فقط على الجسم.

الدراسة رصدت تأثير تدخين السجائر الإلكترونية للمرة الأولى على غير المدخنين، وقارنت الآثار التى تركتها جلسة تدخين واحدة لهؤلاء على الجسم، خاصة الرئة، والآثار التى تركتها على المدخنين العاديين، سواء مدخنى السجائر الإلكترونية ومدخنى التبغ،وكشفت عن نتائج خطيرة، دقت بها ناقوس الخطر.

ومن خلال تلك المقارنة، كشفت الدراسة التى أجريت بمركز رونالد ريجان الطبى بجامعة كاليفورنيا ونشرت نتائجها فى بيان بالموقع الإلكترونى للمركز، عن أن "التدخين الإلكترونى (أو ما يعرف بالفيبينج) لمرة واحدة فقط فى حياتك (المرة الأولى)، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الصحة"، ذلك أن الباحثين رصدوا زيادة مستويات ما يعرف بـ "الإجهاد التأكسدى" لدى هؤلاء بشكل كبير، بعد خضوعهم لجلسة تدخين أولى.

والإجهاد التأكسدى يعنى حدوث خلل بين العوامل المؤكسدة والعوامل المضادة للتأكسد، يحدث هذا الخلل من خلال زيادة العوامل المؤكسدة، بما يؤدى إلى جعل الأشخاص أكثر عرضة للأمراض والالتهابات المختلفة.

وأجريت الدراسة على غير المدخنين ومدخنين منتظمين، وتم تصنيف المتطوعين البالغين من 21 إلى 33 عاما، إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى شملت 11 شخصا من غير المدخنين، بينما شملت الثانية تسعة من مدخنى التبغ، والثالثة تسعة من مدخنى السجائر الإلكترونية. وشاركت المجموعات الثلاث فى جلسة تدخين سجائر إلكترونية لمدة نصف ساعة.

واستطاع الباحثون من خلال تلك التجربة رصد ارتفاع مستويات الإجهاد التأكسدى بين غير المدخنين.