جدة - نرمين السيد - ولا يسمح القانون الفرنسى للشخص الواحد، بجمع أكثر من 10 كجم من هذه الثمار البرية.
وذكرت الشرطة فى بيان لها أنها عثرت لدى الموقوفين على 96 كجم من التوت الأزرق.
وقال البيان: "تتمتع هذه الثمار بشعبية كبيرة بين السكان، لكن بضع مئات من الجرامات تكفى لصنع الكعكة المفضلة منها".
ويمنع القانون الفرنسى جمع هذه الثمار البرية، فى فترة الليل، ويسمح للشخص الواحد بجمع ما لا يزيد عن 10 كجم منها (3 كجم فى مناطق المحميات الطبيعية). ويعتبر جمع كميات كبيرة منها، بمثابة السرقة التى يعاقب القانون عليها بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب جمعهم التوت الأزرق.. القبض على 3 أشخاص فى فرنسا والسجن فى انتظارهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.