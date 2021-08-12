بسبب جمعهم التوت الأزرق.. القبض على 3 أشخاص فى فرنسا والسجن فى انتظارهم

جدة - نرمين السيد - ولا يسمح القانون الفرنسى للشخص الواحد، بجمع أكثر من 10 كجم من هذه الثمار البرية.

وذكرت الشرطة فى بيان لها أنها عثرت لدى الموقوفين على 96 كجم من التوت الأزرق.

وقال البيان: "تتمتع هذه الثمار بشعبية كبيرة بين السكان، لكن بضع مئات من الجرامات تكفى لصنع الكعكة المفضلة منها".

ويمنع القانون الفرنسى جمع هذه الثمار البرية، فى فترة الليل، ويسمح للشخص الواحد بجمع ما لا يزيد عن 10 كجم منها (3 كجم فى مناطق المحميات الطبيعية). ويعتبر جمع كميات كبيرة منها، بمثابة السرقة التى يعاقب القانون عليها بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو.