لدغة عنكبوت تتسبب فى بتر إصبعين من يد سائح

جدة - نرمين السيد - وبعد أن لدغ العنكبوت ذلك الشاب البريطانى ظهر عليه أصابع عدة نخرية وتقرح فى راحة يده، وحاول الأطباء إنقاذ يد الشاب من هذا العنكبوت.

وينتمى العنكبوت الذى لدغ الشاب إلى نوع "عازف الكمان" والذى يتواجد بالأماكن الصخرية والرطبة، وفقا لصحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاجات التي طبقها الأطباء تضمن عدم انتشار العدوى، وبعد قرار بتر الإصبعين، ويركزون الآن جهودهم على الإصابة بإبطاء تقدمها لإنقاذ باقى اليد.

وأوضح جيم بونس، أستاذ قسم الجغرافيا بجامعة جزر البليار المتخصص فى الجغرافيا الحيوية، أن ذلك النوع يتم العثور عليه فى المناطق الحضرية والزراعية والكهوف والصخور، كما أن لدغته تسبب نخرًا وتقرحًا، ولاحقًا تساقط الجلد.

ربما تكون حالة الشاب من أخطر الحالات لأنه لم يسمع قط أن اللدغة ستؤدى إلى بتر الأطراف، لكنه أوضح أن الأمر يعتمد على كيفية تفاعل جسد الشخص المصاب.