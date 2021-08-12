أسباب سخونة اللاب توب عند الاستخدام.. وكيفية تفاديها

جدة - نرمين السيد - وتؤثر الحرارة المرتفعة لـ اللاب توب سلبا على الجهاز، فمن الممكن أن تؤدى إلى الكثير من الأضرار للمكونات الداخلية للجهاز الباهظ الثمن.

وقد ترجع أسباب ارتفاع حرارة اللاب توب، إلى سوء تصنيع بطارية الجهاز، أو إلى زيادة أوقات تشغيل الحاسوب، وغيره منها:

-صغر حجم اللاب توب:

تصمم بالعديد من الشركات أجهزة اللاب توب بوزن خفيف وحجم صغير بالإضافة إلى أداء قوى، ولكن لا يوجد بينها مساحة كافية لتسريب الحرارة، مما يتسبب فى ارتفاع درجة حرارة الجهاز.

-سوء الاستخدام:

بعض الإصدارات مصممة للاستخدامات الخفيفة لا يمكن استخدامها تشغيل الألعاب، أو استخدام الجهاز لفترات طويلة، فإذا كنت تمتلك لاب توب يجب استخدامه لخمس ساعات متواصلة ثم إيقاف تشغيله لفترة حتى تتمكن من تشغيله مرة أخرى.

-مشكلات مروحة اللاب توب:

ترتفع درجة حرارة اللاب توب بسبب تراكم الغبار والأتربة العالقة بمروحة التبريد الخاصة بالجهاز، لذا يجب عليك تنظيف مروحة اللاب توب باستمرار.

-عيوب الصناعة:

يرجع السبب الرئيسى فى ارتفاع درجة حرارة اللاب توب، لوجود عيب فى صناعة الجهاز نفسه.

ولاستخدام اللاب توب بشكل صحيح يجب:

-وضع الجهاز على سطح صلب بارد للسماح بمرور التهوية.

-منح الجهاز وقت لتبريد المعالج، لا سيما عند استخدام اللاب توب لفترات طويلة.

-الانتباه إلى صوت المروحة للتأكد من سلامة المعالج وعمله بشكل جيد.

ولمنع ارتفاع حرارة اللاب توب، يجب مراعاة الآتى:

-عدم سد فتحات التهوية اللاب توب حتى لا تمنع مرور الهواء للجهاز بشكل صحيح، ناتجا عن ذلك ارتفاع درجة حرارته بسرعة.

-استخدام مروحة التبريد من خلال الاستعانة بأحد ملحقات التبريد الخارجية، مثل مروحة تبريد التى يتم توصيلها عبر منفذ USB.

-تجنب استخدام البرامج القوية التى تزيد من سرعة وحدة المعالجة المركزية لجهاز اللاب توب الخاص بك والتى تؤدى لارتفاع درجة حرارته.

-تغيير إعدادات الجهاز لتحسين الأداء، وتساعد تلك الخطوة فى تقليل سرعة سخونة الجهاز وتقليل الضغط على المكونات الداخلية له.