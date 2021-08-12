بسبب عشقه للبرجر.. أمريكى يدخل موسوعة جينيس

جدة - نرمين السيد - ووصل دونالد الذى يبلغ 64 عاما من عمره، إلى ذلك الرقم القياسى "32.340" منذ عام 1972، وتمكن من دخول موسوعة جينيس العالمية.
وحمل دونالد جورسك الرقم العالمى لأكثر من استهلك شرائح البرجر فى حياته فى عام 1999، ببلوغه التهام 30 ألف ساندويتش، وفقا شبكة UPI الإخبارية.
ويحتفظ الأمريكى الذى لقب بـ "مهوس البرجر" بإيصالات طلبات السندوتشات منذ 1970، ومازال لا يستطيع مقاومة رغباته اليومية من تناول وجبة البرجر، المكونة من قطعة خبز وشريحة لحم مع خضار الخس وشريحة الجبن وصلصة الطماطم، والتى يعتبرها ألذ وجبة طعام فى العالم.
وأشار إلى أنه بالرغم من عشه للبرجر إلا أنه حافظ على صحته بالحرص على خلو وجباته من البطاطس المقلية بالزيت، والمشى لمسافات طويلة كل يوم، ويؤكد أن آخر فحوصاته الطبية يشير إلى انخفاض مستوى الكوليسترول لديه وعيشه بضغط دم طبيعى.
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