الهند تفشل فى إطلاق قمرها الاصطناعى إلى الفضاء

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وكالة "شينخوا" الصينية فشل منظمة أبحاث الفضاء الهندية فى إطلاق قمرها الصناعى الخاص برصد الأرض للتصوير الجغرافى، بسبب خلل فنى فى مرحلة التبريد. وقال رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية، كى سيفان، إنه "لا يمكن إنجاز المهمة بشكل كامل بسبب وجود خلل تقنى لوحظ فى مرحلة التبريد". وتم تحديد موعد الإطلاق فى الساعة 5:43 فجرا بالتوقيت المحلى اليوم، وبعد الإقلاع بنجاح، فشل الصاروخ GSLV-F10، التابع للمنظمة فى إطلاق القمر الاصطناعى EOS-3 لمراقبة الأرض، فى المدار المحدد.

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