صور - مستوحاة من التاريخ الفرعونى.. أحدث تصميمات كاتى بيرى

جدة - نرمين السيد - وكشفت تصميمات خط أزياء كاتى بيرى مدى تأثرها بالطابع الفرعونى، حيث استعانت بالهرم ومفتاح الحياة وغيره من الرموز الفرعونية فى التصميمات. وظهرت بيرى فى صورة لها أثناء زيارتها فى مصر، وهى على ظهر جمل، معلقة قائلة: "أحيانا تلهم تجربتى الحقيقية فى الحياة" وبقية الصور لأحدث تصميماتها.

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